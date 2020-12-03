Кыштымцев приглашают принять участие в правовом диктанте

Сегодня, 14:27 Категория: Общество

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С сегодняшнего дня и по 12 декабря в онлайн-режиме будет проходить IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. Центральной темой станет Конституция РФ с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф.

Организаторы отмечают, что диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

– Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы горячих линий, специальные проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант, – подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Напомним, первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).