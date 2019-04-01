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Жители Кыштыма напишут диктант Победы

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Общество

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Каждый желающий сможет принять участие в патриотической акции, посвящённой 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 

«Диктант Победы» пройдёт в нашем городе 7 мая, причём сразу на нескольких площадках.

 

– Можно будет прийти в школу № 13, кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа или центральную городскую библиотеку имени Б. Е. Швейкина, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Диктант пройдёт в форме тестирования. За 45 минут предстоит ответить на 20 вопросов о событиях и героях Великой Отечественной войны. Пять заданий будут связаны с Кыштымом в военные годы. 

 

Ответы будут внесены в специальный бланк, которому присвоят индивидуальный идентификационный номер. Это позволит найти результаты на сайте диктантпобеды.рф. Победители всероссийской акции будут определены 12 июня.

 

Сейчас решаются организационные вопросы. В ближайшее время будет опубликована информация об условиях участия в диктанте и  о времени его начала.

 

 


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