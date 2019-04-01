Жители Кыштыма напишут диктант Победы Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Общество 0 Каждый желающий сможет принять участие в патриотической акции, посвящённой 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Диктант Победы» пройдёт в нашем городе 7 мая, причём сразу на нескольких площадках. – Можно будет прийти в школу № 13, кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа или центральную городскую библиотеку имени Б. Е. Швейкина, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Диктант пройдёт в форме тестирования. За 45 минут предстоит ответить на 20 вопросов о событиях и героях Великой Отечественной войны. Пять заданий будут связаны с Кыштымом в военные годы. Ответы будут внесены в специальный бланк, которому присвоят индивидуальный идентификационный номер. Это позволит найти результаты на сайте диктантпобеды.рф. Победители всероссийской акции будут определены 12 июня. Сейчас решаются организационные вопросы. В ближайшее время будет опубликована информация об условиях участия в диктанте и о времени его начала. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить