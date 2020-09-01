Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жители Кыштыма напишут «Диктант Победы»

Сегодня, 10:28 Категория: Общество
119
0

В четверг, 3 сентября, в Кыштыме пройдёт патриотическая акция «Диктант Победы». Тема будет связана с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предстоит выполнить 25 тестовых заданий за 45 минут. Любой желающий сможет присоединиться к диктанту после регистрации на сайте «Диктант Победы».

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, акция пройдёт на трёх площадках нашего города – на базе школ № 1 и № 2, в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина.

Начало диктанта в 16:00.

Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, включая масочный режим и социальная дистанция.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Диктант Победы

Похожие публикации:

Жители Кыштыма вновь напишут Тотальный диктант

В Кыштыме напишут «Большой этнографический диктант»

Жители Кыштыма напишут диктант Победы

Жителей Кыштыма приглашают отличиться в знании по этнографии и культуре народов, проживающих в России

Жителей Кыштыма приглашают на краеведческий диктант

Комментарии:

Добавить