Жители Кыштыма напишут «Диктант Победы»

Сегодня, 10:28 Категория: Общество

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В четверг, 3 сентября, в Кыштыме пройдёт патриотическая акция «Диктант Победы». Тема будет связана с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предстоит выполнить 25 тестовых заданий за 45 минут. Любой желающий сможет присоединиться к диктанту после регистрации на сайте «Диктант Победы».

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, акция пройдёт на трёх площадках нашего города – на базе школ № 1 и № 2, в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина.

Начало диктанта в 16:00.

Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, включая масочный режим и социальная дистанция.