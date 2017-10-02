Жители Кыштыма впервые напишут общегородской исторический диктант

Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Даты

Он будет посвящён Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года.

Площадкой для его проведения станет городская библиотека имени Бориса Швейкина. Диктант напишут 7 ноября, в день 100-летия революции в России, в 15 часов.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Наталья Королевская, задания будут готовить библиотекари совместно с городским методобъединением преподавателей истории.

– Скорее всего, это будет тест и вопросы на рассуждение, – говорит Наталья Борисовна. – Принять участие в первом историческом диктанте сможет любой житель Кыштыма. Для этого необходимо до шестого ноября зарегистрироваться в нашей библиотеке.

Кроме того, в рамках диктанта состоится презентация виртуального проекта «Революция в улицах города», который разрабатывается совместно с Центром развития туризма. Будет представлена информация об улицах Кыштыма, которые названы в честь знаменитых людей или исторических событий 1917 года.