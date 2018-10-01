Жителей Кыштыма приглашают отличиться в знании по этнографии и культуре народов, проживающих в России Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Культура 0 Третий Всероссийский большой этнографический диктант пройдёт в канун Дня народного единства – 2 ноября. В Кыштыме он пройдёт в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. На его написание отводится 45 минут. Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 – регионального уровня. – Мы начнём в 12 часов, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – В прошлом году его писали 36 кыштымцев. В этом мы ожидаем не меньше. Да и площадка для написания диктанта в нашем городе одна, максимум мы сможем вместить 40 человек. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания в библиотеке, можно будет сделать это непосредственно на сайте Большого этнографического диктанта. Правильные ответы и разбор типичных ошибок появятся на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить