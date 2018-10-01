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Жителей Кыштыма приглашают отличиться в знании по этнографии и культуре народов, проживающих в России

Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Культура

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Третий Всероссийский большой этнографический диктант пройдёт в канун Дня народного единства – 2 ноября. В Кыштыме он пройдёт в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.  На его написание отводится 45 минут.

 

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 – регионального уровня.

 

– Мы начнём в 12 часов, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – В прошлом году его писали 36 кыштымцев. В этом мы ожидаем не меньше. Да и площадка для написания диктанта в нашем городе одна, максимум мы сможем вместить 40 человек.

 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания в библиотеке, можно будет сделать это непосредственно на сайте Большого этнографического диктанта.

 

Правильные ответы и разбор типичных ошибок появятся на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря.


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