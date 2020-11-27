В Кыштыме в городском парке имени Пушкина установят чугунное ограждение

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Очередным этапом благоустройства городского парка имени А. С. Пушкина станет возведение чугунного ограждения.

Оно будет начинаться от Дома Дружининых и продолжится до моста. Предусмотрены въездные ворота, центральный вход с двумя калитками и выход с парковки. Общая стоимость работ составит 7 млн 147 тыс. рублей. Аукцион на выполнение этих работ уже проведён, победителем стал индивидуальный предприниматель Александр Чернов из города Коркино. В настоящее время завершается процедура подписания муниципального контракта между подрядчиком и заказчиком работ – управлением городского хозяйства. Чугунное ограждение для кыштымского парка будет изготовлено на заводе художественного литья.

По словам и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа Екатерины Власовой, важно, что у предпринимателя за плечами уже имеется опыт реализации подобных проектов. В наш город уже привезён специальный вагончик для рабочих, определён фронт работ. Ограждение должно появиться до конца января.