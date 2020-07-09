В Кыштыме музей «Подворье» на территории парка Пушкина обзаведётся красивым ограждением

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Фото с сайта администрации Кыштымского городского округа.

Деревянный забор с распашными воротами выполнят из оцилиндрованных брёвен сосны.

Устройством ограждения музея «Подворье» займётся кыштымская фирма ООО «Арком-Строй». Именно она стала победителем аукциона на выполнение данных работ. Подрядчику предстоит выполнить ограждения из оцилиндрованных брёвен и установить ворота. Стоимость работ составит 895 тысяч рублей.

Как сообщил руководитель ООО «Арком-Строй» Андрей Архипов, общая длина ограждения составит порядка 130 метров.

Для будущего ограждения уже сделано бетонное основание, установлены металлические столбы. Сроки обустройства ограждения зависят от того, как выполняются другие работы по благоустройству парковой территории. В настоящее время подрядчики идут в графике.