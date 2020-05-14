В Кыштыме продолжаются работы по благоустройству городского парка

Сегодня, 13:37 Категория: Общество

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Фото Никиты Сафонова,«КР».

В городском парке имени А. С. Пушкина возобновился второй этап ремонтных работ. По итогам конкурсных процедур подрядчиком стала компания «Производственно-строительное объединение Урал» (г.Челябинск).

С территории убраны многочисленные заросли и аварийные деревья. Концептуально парк рассчитан на разные возрастные группы. Планируется расширить центральную аллею, обустроить пешеходные зоны, велодорожку, многофункциональные игровые зоны и площадку для скейтбордов. Для массовых мероприятий предусмотрен амфитеатр. Появится также музей «Подворье», особое внимание будет уделено озеленению парка. Его единовременно смогут посещать до 350 человек.

Многие помнят наш город с высоты птичьего полёта. Посмотреть живописную панораму можно было с колеса обозрения. Но время не пощадило и эту конструкцию. Её пришлось демонтировать. Появятся две необходимые парковки у входа в станцию юных туристов «Странник» и напротив центрального входа в парк у остановочного комплекса. Его, кстати, перенесут чуть дальше.

Но не будем терять надежду на появление нового колеса обозрения. Под его размещение оставят площадку.

Благоустройство парка должно завершиться осенью.