В городском парке Кыштыма зажгутся фонари и появятся пешеходные дорожки

Автор: КР от Сегодня, 14:48 Категория: Общество

Постановлением главы Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой внесены изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы.

В частности, в этом году запланирован большой объём работ в городском парке имени А. С. Пушкина. Будет проведён второй этап строительства сетей освещения. На эти цели направят 13 миллионов 207 тысяч рублей.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, начнётся первый этап капитального ремонта дорожно-тропиночной сети парка. Существующие дорожки полностью переделают.

На выполнение этих работ уйдёт почти 26 миллионов рублей.

Напомним, во время недавнего визита в Кыштым временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, он пообещал приехать в наш город ещё раз летом. Одной из пунктов его маршрута станет как раз парк. В разговоре с главой Кыштымского округа глава региона сказал, что от объёмов проведённых работ на этом общественном пространстве будут зависеть выделяемые суммы на его благоустройство в последующие годы.