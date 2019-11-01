В Кыштыме городской парк обнесут забором

Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Общество

В этом году в нашем городе началось благоустройство городского парка имени А. С. Пушкина. В настоящее время проведены работы по установке уличных светильников.

Второй этап благоустройства – капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети парка перенесён на следующий год. В целях безопасности и сохранности установленных светильников принято решение пока закрыть доступ в парк.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, вокруг парка установят забор.

На эти цели из местного бюджета будет выделено 216 тысяч рублей.

Ограждение уберут следующей весной, когда возобновятся работы по благоустройству.