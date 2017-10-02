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В Кыштыме публичные слушания по утверждению эскизного проекта развития городского парка продолжатся уже завтра

Автор: КР от Вчера, 14:37 Категория: Общество

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Завтра, 13 октября, в актовом зале администрации Кыштымского городского округа будут озвучены предложения и вопросы по развитию городского парка имени А. С. Пушкина, поступившие от общественности.

 

Напомним, публичные слушания состоялись 5 октября. Однако тогда было принято решение оценить эскизный проект непосредственно на местности.

 

В минувший понедельник состоялся комиссионный выход в парк. Инвестор Евгений Баранов подробно рассказал о том, какие зоны появятся в парке.

 

По словам ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства Марины Хисамутдиновой, жители города уже высказали свои замечания и предложения. Все они будут озвучены на публичных слушаниях завтра в 15 часов в актовом зале администрации округа.

 

 

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