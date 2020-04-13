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Губернатор Челябинской области в режиме онлайн проинформирует южноуральцев о текущей эпидемиологической ситуации

Сегодня, 09:00 Категория: Общество
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Сегодня, 13 апреля, в 10:30, в режиме видеоконференции пройдёт ежедневный брифинг.  Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расскажет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Южном Урале.

 

Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтвержденных случаев заражения.

 

Присоединяйтесь к трансляции на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.

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Теги: Кышытым Кыштымский рабочий ОТВ Ежедневный брифинг

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