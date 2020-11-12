Алексей Текслер прокомментировал текущую ситуацию и планы властей региона по режиму ограничений

Сегодня, 15:24 Категория: Общество

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Губернатор отметил усилия властей в медицинской сфере. Так, в Челябинской области начала свою работу новая инфекционная больница. В целом комплекс медицинских и управленческих мер позволяют сейчас обеспечивать баланс между интересами здравоохранения и экономики. При этом оперативный штаб ежедневно отслеживает ситуацию с заболеваемостью и готов к любому развитию событий.

Алексей Текслер озвучил этапы введения ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе:

-старшеклассники и студенты средних и высших профессиональных учебных заведений перейдут на дистанционное обучение;

-массовые мероприятия могут быть либо отменены, либо ограничены по количеству участников. Сейчас по требованиям Роспотребнадзора возможна заполняемость кинотеатров, театров и других учреждений с массовым пребыванием людей на 35 - 50 %, в случае ухудшения эпидемической ситуации этот показатель снизится до 25%;

-могут быть введены ограничения на работу общепита (ресторанов, кафе).

– Каждый день на оперативном штабе мы анализируем ситуацию, сопоставляем информацию о заболеваемости, о других важных факторах с теми ограничениями в экономике, которые у нас действуют. Если ситуация будет ухудшаться, то мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности. Но как только мы увидим, что необходимо такие меры ввести, мы это обязательно сделаем. Всё, как всегда, зависит только от нас, – подчеркнул Алексей Текслер.