Решение о продлении или снятии отдельных ограничительных мер в регионе будет принято 11 мая

Сегодня, 18:07 Категория: Общество

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Сегодня, 8 мая, в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что пока рано говорить о снятии отдельных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

– Решение будем принимать на основе самых свежих, актуальных данных по заболеваемости и других показателей по состоянию на 11 мая, – сказал глава региона.

О спаде заболеваемости можно будет говорить, когда количество выздоровевших за сутки превысит количество заразившихся. В последние дни темп прироста заболевших в целом по региону не превышает 5-7 процентов в сутки.

– Расслабляться по-прежнему нельзя. Любая вспышка, новый очаг могут дать серьёзный прирост. Наша основная задача – этого избежать, – подчеркнул Алексей Ленидович.

В случае ухудшения показателей возможно обратное ужесточение режима.

Решение о работе учреждений образования будет принято 11 мая. В первую очередь необходимо обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ. Решение, в какой форме он пройдет, – в дистанционном режиме, либо будет разрешена подготовку в школах – будет завесить от текущей ситуации по заболеваемости. Аналогичное решение будет принято в отношении выпускники техникумов и колледжей. По девятиклассникам в настоящее время Министерством просвещением России рассматривается возможность окончания учебного года без итоговой аттестации, на основе текущих оценок.

Для всех остальных категорий обучающихся пока сохраняется дистанционный формат обучения.

В детских садах продолжат работу дежурные группы.

Напомним, на утро 8 мая в Челябинской области подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19 (+ 68 новых подтверждений за сутки).

Среди жителей Кыштыма заболевших нет.