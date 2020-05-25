В Челябинской области приступили к первому этапу снятия ограничительных мер

Сегодня, 07:00 Категория: Общество

407

0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, ведённых 28 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Разрешается возобновить работу в объектах розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

Общий режим готовности продолжает действовать в Челябинской области до 31 мая. Обязательно соблюдение масочного режима, норм социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологических норм.

– Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка может перечеркнуть все наши усилия. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений, – сказал Алексей Текслер.

Вчера, 24 мая, в регионе сообщалось о 47 новых случаях заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии подтверждены 2 246 случая заражения.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 проходят лечение девять пациентов (1 - житель Кыштыма, 8 - жители соседних территорий). Продолжается медицинское наблюдение за гражданами, направленными на самоизоляцию. Всего - 50 человек.