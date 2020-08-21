В Челябинской области началось строительство новой инфекционной больницы

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили строительную площадку. Глава региона дал старт началу работ по возведению нового медицинского учреждения.

На строительство и оборудование новой инфекционной больницы выделено 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru. Медицинское учреждение строят на выезде из Челябинска в посёлке Малая Сосновка. Площадка оборудована необходимой инженерной инфраструктурой.

Инфекционная больница должна быть построена в кратчайшие сроки – такую задачу поставил губернатор. В ноябре 2020 года объект готов будет принять первых пациентов. Текслер заявил, что лично будет контролировать процесс возведения больницы.

– Принципиальное решение, чтобы объект был построен и введен уже в ноябре этого года. Подрядчик взял на себя обязательства, и я лично буду контролировать этот процесс. Мы в ежедневном режиме будем решать все вопросы, чтобы открыть эту больницу и быть уверенными, что новый осенне-зимний сезон наш регион пройдет с эпидемиологической точки зрения спокойно и надежно, – сказал Алексей Текслер.

Новая инфекционная больница будет соответствовать всем современным требованиям. Она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. В экстренной ситуации мощность инфекционной больницы увеличивается до 382 коек круглосуточного пребывания, в случае режима чрезвычайной ситуации – до 482 коек. В больнице также будут операционные, диагностическое отделение (УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики), гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и общежитие для персонала.

– Это своевременное управленческое решение, принятое губернатором. По поводу сроков: технологии отработаны, не вызывает сомнений, что будет построен. Это имиджевая составляющая не только для региона, но и для компании, которая взяла на себя обязательства, – отметил Николай Цуканов.



