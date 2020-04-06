Южноуральцы, потерявшие работу из-за ухудшения экономической ситуации, получат региональную компенсацию

Сегодня, 13:06 Категория: Экономика и бизнес

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления единовременной компенсации, которая будет выплачена гражданам, потерявшим работу из-за ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил сегодня, 6 апреля, на ежедневном брифинге, прошедшем в новом формате - видеоконференции.



Так, выплата будет предоставлена безработным гражданам, потерявшим работу в этом году и имеющим период занятости не менее 60 дней в 2020 году.

Это относится и к гражданам, которые встанут на учёт в качестве безработных в течение всего апреля 2020 года.

Региональная компенсация будет выплачена в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учётом пособия по безработице составляла 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента).

Начисление региональной компенсации будет производиться автоматически к назначенному пособию по безработице и дополнительных действий со стороны безработных граждан не потребуется.

Расчёт и выплата региональной компенсации начнутся уже на этой неделе в отношении всех граждан, признанных безработными до 30 апреля 2020 года включительно.