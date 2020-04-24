В Челябинской области за сутки подтверждено больше 70 новых случаев заражения COVID-19

Сегодня, 13:10 Категория: Общество

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Сегодня во время брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что за минувшие сутки в регионе выявлено 72 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 245 заражений.

Из них 45 человек выздоровели.

198 пациентов остаются на лечении, их состояние оценивается как легкая и средняя степень тяжести, 4 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Ситуация в Златоусте – подтвердилось 28 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших по этому очагу, включая контактных и ранее выявленных, составило 82 человека. Локализация очага в Златоусте продолжается. Ситуация находится под контролем. Обязанности главного врача больницы №1 Златоуста возложены на начальника управления минздрава.

Действующий режим ограничений в Челябинской области заканчивается 30 апреля, решение о дальнейших действиях будет озвучено в начале следующей недели.

– Организационно мы готовы к любому варианту развития событий. Я озвучивал как план по постепенному снятию ограничений, так и возможности по ужесточению карантинных мер. В том числе, вы знаете нашу готовность по введению пропускной системы. Важно не допустить бесконтрольного распространения инфекции. Это сегодня самое важное. Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жёстче, чем в целом по региону, – сказал Алексей Текслер.



В частности, по Златоусту, на оперативном штабе будет рассмотрен вопрос о введении пропусков или введения карантина.

Также глава региона подчеркнул, что кладбища в регионе сейчас работают только для погребений, а для посещения они закрыты, на родительский день они также будут закрыты, организация дополнительных автобусных рейсов на кладбища не планируется.

Ученики младших и средних классов продолжат обучение в дистанционном режиме, учебный год для них закончится в конце мая. Не исключено, что в отдельных муниципалитетах, где благоприятная обстановка по вирусу, примут отдельные решения по школам.

Алексей Текслер отметил, что получает большое количество вопросов от родителей выпускников, поэтому не исключено, что старшеклассники перейдут на очный формат обучения после майских праздников.