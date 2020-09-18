Сегодня, 17:33 Категория: Общество

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В Челябинской области вновь продлён режим повышенной готовности. Мера, введённая из-за пандемии коронавируса, будет действовать до 4 октября. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

Соответствующее распоряжение подписано Алексеем Текслером сегодня, 18 сентября.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

Несмотря на сохранение некоторых мер, среди которых масочный режим и социальное дистанцирование, большинство ограничений в Челябинской области сняты. Сейчас южноуральцам уже можно посещать массовые мероприятия, ходить в кинотеатры, а также в рестораны и фитнес-центы.

Всего по данным оперативного штаба по COVID-19 в регионе выявлено 15 769 случаев заболевания коронавирусом, 78 из них – за прошедшие сутки. От болезни излечились 13 339 южноуральцев, скончалось 440 человек.