Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

Также в Челябинской области действует обязательный масочный режим в общественных местах, продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

На утро 24 июля в регионе подтверждены 10891 случаев заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) - пациент, 64 года;

- атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) - пациентка, 67 лет;

- лимфома, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 67 лет.