В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

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Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

На утро 4 сентября в регионе подтверждены 14 699 случаев заболевания COVID-19 (+ 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 11648 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 на данный момент – 2624 человека.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 60 лет;

- ишемическая кардиомиопатия, артериальная гипертензия (ковид сопутствующий) - пациентка, 73 года;

- атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз (ковид сопутствующий) - пациент, 96 лет;

- атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 82 года.