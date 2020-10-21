Кыштымская семья воспользовалась областным материнским капиталом и улучшила свои жилищные условия

Вчера, 15:06 Категория: Общество

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В Челябинской области более 1500 многодетных семей воспользовались областным материнским капиталом, в том числе смогли потратить его не только на образование и медицинские услуги, но на новые направления, которые в 2020 году были утверждены по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

– Мы продолжаем реализовывать нацпроект «Демография», который направлен на создание благоприятных условий для жизни южноуральских семей. В целом на реализацию проекта в этом году предусмотрено порядка 5,5 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей – федеральный бюджет, 1,5 млрд рублей областной, — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. — Областной материнский капитал — это одно из направлений регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Всего в рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году более 22 тысяч южноуральских семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты на третьего и последующих детей — 12 386 семей. С начала 2020 года 18 808 семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка, 1544 семьям выплачен областной материнский капитал.

Теперь средства материнского капитала (100 тыс. рублей) можно направить на погашение ипотеки, строительство и реконструкцию жилья, подключение дома к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства, и даже на покупку дач и садовых участков, а также по действующим ранее направлениям — на образование и медицинские услуги.

Южноуральские многодетные семьи с удовольствием пользуются нововведениями. Так, семья Гавриловых из Кыштыма направили средства областного материнского капитала на реконструкцию дома.

– Мы очень рады, что в этом году столько новшеств по маткапиталу. Если раньше он был положен семьям, у которых доход ниже одного прожиточного минимума, то теперь его подняли до двух. Конечно, обрадовало и то, что размер выплаты увеличили с 63 до 100 тысяч. На эти деньги мы вставили окна. После реконструкции площадь нашего дома стала на 70 квадратных метров больше. Для нашей многодетной семьи — это очень существенно и важно, — поделилась Анна Гаврилова.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области за 9 месяцев 2020 года, большинство южноуральских многодетных семей направили средства материнского капитала на погашение ипотеки (843 выплаты), оплату медицинских услуг (398 выплат) и образование (162 выплаты). Также его средства направляли на дополнительное образование детей, строительство и реконструкцию жилья, подключение жилья к газу, водоснабжению.

Добавим, областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.

Напомним, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» включает 5 направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО.