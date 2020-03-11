В Кыштыме ежемесячные пособия на первенца получили 130 семей

Вчера, 12:06 Категория: Общество

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В рамках национального проекта «Демография» в Челябинской области реализуется программа «Финансовой поддержки семей при рождении детей».

В министерстве социальных отношений Челябинской области подвели её итоги за два предыдущих месяца. С начала года 13 045 семей в регионе получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В Кыштыме таких семей 130. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 270,3 миллионов рублей.

Ещё 171 миллион 900 тысяч рублей, включая региональную казну, направлено на выплату ежемесячного пособия, назначаемого при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Оно выплачивается до достижения ими трёхлетнего возраста. Такое пособие в регионе получают 7 686 семей. Из них 68 – в нашем городе.

Из регионального бюджета выплачено 13 миллионов 300 тысяч рублей в качестве единовременного пособия 3 093 семьям при рождении ребёнка. Его получили семь семей в нашем городе.

Получателями областного материнского капитала стали 170 многодетных семей, пять проживают в Кыштыме. В общей сложности им выплачено девять миллионов рублей.