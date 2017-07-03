Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о выплате единовременного пособия к учебному году
Автор: КР от Сегодня, 13:22 Категория: Общество
По инициативе главы региона материальную поддержку из средств областного бюджета получат ученики из многодетных малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды из малообеспеченных семей.
Каждый такой ребёнок в возрасте до 18 лет получит пособие в размере 1500 рублей, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Выплаты начнутся с 1 августа. По предварительным расчётам, таких семей в Челябинской области около 39 тысяч.
В Кыштымском городском округе работники управления социальной защиты населения ожидают порядка 280 заявлений на выплату единовременного пособия.
– В срок до 31 октября к нам в управление необходимо представить справки о доходах и с места жительства, копии паспортов, свидетельства о рождении, а для одиноких матерей ещё и справки об установлении отцовства, – сказала сайту «КР» ведущий специалист отдела семьи и детских пособий Ольга Самородова. – Выплата пособий будет вестись через почтовые отделения.
С этой недели в Кыштыме стартовала и ежегодная акция «Собери ребёнка в школу». Кыштымцы могут приобрести для детей из малообеспеченных семей канцелярские принадлежности и учебные пособия. Приносить их можно в детскую библиотеку имени Корнея Чуковского, в центральную городскую библиотеку имени Бориса Швейкина, в дом культуры металлургов или в комплексный центр социального обслуживания населения в районе Южный.
Комментарии
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Лучше напротив администрации >>>
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что за бред....... а давайте сделаем стеллу на въезде в город и на ней будет стоять чупакабра? >>>
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Фамилия ЗНАТНАЯ))) Чего-ж именнооооооо в Кыштыме и место и время))) Все добрые пожелания, поддержка к хВорошим намерениям) Развивайтесь. В хороших специалистах нуждаются все))) >>>
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