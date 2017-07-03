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» » Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о выплате единовременного пособия к учебному году

Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о выплате единовременного пособия к учебному году

Автор: КР от Сегодня, 13:22 Категория: Общество

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По инициативе главы региона материальную поддержку из средств областного бюджета получат ученики из многодетных малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды из малообеспеченных семей.

 

Каждый такой ребёнок в возрасте до 18 лет получит пособие в размере 1500 рублей,отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Выплаты начнутся с 1 августа. По предварительным расчётам, таких семей в Челябинской области около 39 тысяч.

 

В Кыштымском городском округе работники управления социальной защиты населения ожидают порядка 280 заявлений на выплату единовременного пособия.

 

В срок до 31 октября к нам в управление необходимо представить справки о доходах и с места жительства, копии паспортов, свидетельства о рождении, а для одиноких матерей ещё и справки об установлении отцовства, – сказала сайту «КР» ведущий специалист отдела семьи и детских пособий Ольга Самородова. – Выплата пособий будет вестись через почтовые отделения.

 

С этой недели в Кыштыме стартовала и ежегодная акция «Собери ребёнка в школу». Кыштымцы могут приобрести для детей из малообеспеченных семей канцелярские принадлежности и учебные пособия. Приносить их можно в детскую библиотеку имени Корнея Чуковского, в центральную городскую библиотеку имени Бориса Швейкина, в дом культуры металлургов или в комплексный центр социального обслуживания населения в районе Южный.

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