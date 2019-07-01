На Южном Урале реализуется национальный проект «Демография»

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Общество

Представители министерства социальных отношений Челябинской области и других ведомств рассказали СМИ, как в регионе реализуется национальный проект «Демография».

Начальник управления социального обслуживания Александр Гусев отметил, что в состав региональной составляющей национального проекта «Демография» входят пять региональных проектов. Это финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек и создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

– Общий объём финансовых средств на реализацию национального проекта «Демография» до 2024 года составляет 11 миллардов 914 миллиона 840 тысяч рублей, – пояснил Александр Гусев, – при этом федеральный бюджет девять миллиардов 891 миллионов 40 тысяч рублей, областной – два миллиарда 23 миллиона 800 тысяч рублей. В 2019 году расходы на реализацию нацпроекта составят четыре миллиарда 821 миллиона 931 тысяча рублей.

Министерство социальных отношений Челябинской области является руководителем двух региональных проектов – «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», как уточнено на сайте minsoc74.ru/

Целью регионального проекта «Старшее поколение» является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Для достижения этой цели до 2024 года региону необходимо добиться следующих показателей: до 70 процентов увеличить охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами (в 2019 году процент охвата составляет 22,5); 7008 граждан предпенсионного возраста должны пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование (в 2019 г. – 1168 граждан); увеличить уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения такого возраста до 54,6 (2019 год – 39,1), а также увеличить долю лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года до 90 процентов (2019 год – 60,5 процента)

На сегодняшний день в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», министерство социальных отношений Челябинской области заключило государственный контракт на поставку в комплексные центры социального обслуживания населения 23 единицы автотранспорта для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний. Объем финансовых средств на эти цели составил 35 миллионов 601 тысяча рублей.

–Закупленные машины полностью оборудованы для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Каждая оснащена электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников. В автомобиле имеется семь пассажирских мест, оборудованных специальными ремнями безопасности. В салоне предусмотрена кнопка экстренной связи с водителем. Автомобиль также оборудован кондиционером, устройством «Тахограф», системой мониторинга «ГЛОНАСС, напольным противоскользящим покрытием, дополнительным автономным отопителем салона, – рассказал Александр Гусев.

На днях первыми автомобили уже прибыли в Сосновский, Красноармейский, Еткульский, Каслинский и Аргаяшский районы. Работа по доставке граждан в медицинские учреждения начнется в 3-4 квартале текущего года.