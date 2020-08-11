Региональный маткапитал можно будет направить на покупку садовых домов и участков

Сегодня, 13:23 Категория: Общество

98

0

Депутаты Законодательного Собрания в третьем чтении поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера о расширении списка возможного использования регионального материнского капитала. Сейчас сумма выплаты родителям составляет 100 тысяч рублей.

При вступлении в силу инициативы становится возможным распределение данных средств на приобретение садовых или огородных земельных участков и садовых домов.

– Только с начала текущего года областной материнский капитал получили более одной тысячи многодетных семей, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Напомним, ранее был расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться данные средства. Деньги также могут пойти на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам при строительстве жилья; строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами самостоятельно; подключение жилых помещений к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства.