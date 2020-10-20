Жительница Кыштыма доверилась телефонному "банкиру"

Вчера, 14:54 Категория: Общество

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В полиции не перестают регистрировать заявления о мошеннических действиях в отношении кыштымцев. Так, очередной жертвой стала местная жительница, которой позвонили на телефон и представились сотрудником банка, который сообщил ей, что у неё с карты пытаются списать деньги. Зная о подобных действиях мошенников, она отказалась продолжать разговор. Несмотря на продолжающиеся звонки с неизвестных номеров, трубку она уже не брала.

Позже она посмотрела в договоре на карту реальный номер банка. Он оказался схожим с тем, что ей звонил ранее. Тогда женщина поверила лжесотруднику банка и при повторном разговоре выполнила все его указания. В итоге она лишилась 65 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».