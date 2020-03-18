Жительница Кыштыма обогатила мошенников на сорок с лишним тысяч рублей

Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города с заявлением о мошенничестве. Причём она попалась на удочку проходимцев только со второго раза.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с её карты пытаются списать деньги, и чтобы их сохранить, необходимо продиктовать код из смс. Женщина заподозрила неладное и положила трубку.

Мошенник не успокоился. В тот же день он снова перезвонил и говорил ещё более настойчиво. В конце концов, жительница Кыштыма поверила ему и сообщила код из смс. Тем самым, вместо защиты своих сбережений она подтвердила операцию по их списанию. В неизвестном направлении «ушло» 43 тысячи рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция в очередной раз призывает: не вступайте в разговор с лжесотрудниками банка. Если у вас возникли хотя бы малейшие подозрения, что вас обманывают, незамедлительно прерывайте телефонный разговор и перезванивайте на бесплатную горячую линию своего банка. Номера телефонов указаны на всех банковских картах. Будьте бдительны!