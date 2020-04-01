Жительница Кыштыма перевела мошеннику 158 тысяч рублей

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В дежурную часть кыштымской полиции обратилась 44-летняя женщина. Мошенник похитил с её банковской карты 158 тысяч рублей.



Как сказали сайту «КР» в пресс-службе полиции, мужчина действовал по известной схеме. Позвонил жительнице Кыштыма, представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что с её счёта кто-то пытается списать денежные средства. По его просьбе женщина тут же установила мобильное приложение. После это с карты действительно были сняты деньги. Возбужденно уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».



Сотрудники полиции призывают кыштымцев не быть такими доверчивыми и проверять информацию о своих счетах в банковских отделениях.