Жительница Кыштыма стала очередной жертвой мошенников

Вчера, 20:20 Категория: Происшествия

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В полицию обратилась 56-летняя жительница нашего города. В заявлении она пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. После чего сообщил, что на денежные средства, находящиеся на её банковской карте, необходимо оформить бесплатную страховку от мошеннических действий.

Затем он выведал у женщины все необходимые ему коды и без проблем завладел почти четырьмя тысячами рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Чтобы избежать подобного рода преступлений необходимо:

- при поступлении подозрительных звонков и смс ни в коем случае не сообщайте персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка;

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счётом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

- сразу завершайте разговор. Сотрудник банка никогда не попросит у вас данные карты или интернет-банка.