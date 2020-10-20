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Жительница Кыштыма стала очередной жертвой мошенников

Сегодня, 11:02 Категория: Происшествия
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О факте мошеннических действий местная жительница сообщила в полицию Кыштыма. Она рассказала, что накануне ей позвонили по телефону. Мужчина представился куратором фирмы, где она ранее заказывала физиотерапевтический аппарат для коррекции зрения. Злоумышленник сообщил, что организация обанкротилась и ей положена компенсация в размере 150 тысяч рублей. Однако для её получения женщине необходимо было заплатить некоторую сумму за услуги нотариуса и юриста. Поверив злоумышленнику, женщина перевела 45 тысяч рублей. Больше на связь он не выходил.

 

В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество.

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Теги: Кыштым полиция мошеничество

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