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Жительница Кыштыма перевела мошенникам 220 тысяч рублей

Сегодня, 11:50 Категория: Происшествия
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Жительница Кыштыма поверила мошенникам, которые позвонили ей и сказали, что с её счёта кто-то пытается снять деньги. Чтобы предотвратить это, женщина согласилась выполнить несколько банковских операций.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пенсионерка через банкомат снимала деньги со своей банковской карты, затем переводила их по частям на указанный мошенниками номер счёта.

В общей сложности женщина перевела 220 тысяч рублей.

Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

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Теги: Кыштым мошенничество Полиция информирует

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