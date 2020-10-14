В Кыштыме возобновили работу телефоны «горячей линии» по вопросам жизнеобеспечения в условиях распространения коронавируса

Сегодня, 13:23 Категория: Общество

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В администрации Кыштымского округа возобновилась «горячая линия» по вопросам жизнеобеспечения в условиях режима повышенной готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В будни с 8 до 17 часов можно звонить в отдел по работе с обращениями граждан по номеру 4-05-49.

В Кыштымской городской больнице также продолжает работать «горячая линия» по вопросам оказания медицинской помощи. Ежедневно с 8 до 20 часов звонки принимаются по номеру 8-951-111-99-23.

В центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи на вопросы кыштымцев ответят в рабочие дни с 8 до 17 часов по номеру 4-01-49.

Комплексный центр социального обслуживания населения также возобновил «горячую линию» по вопросам оказания различных видов помощи для одиноких, не имеющих близких родственников граждан в возрасте старше 60 лет. Телефон 4-98-22 работает ежедневно с 8.30 до 16 часов.

Управление социальной защиты населения запустило линию по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Телефон 4-04-47 работает в будни с 8.30 до 16 часов, перерыв с 12-00 до 13-00.

В управлении по делам образования «горячая линия» открыта по вопросам работы образовательных организаций в период действия режима повышенной готовности по предупреждению коронавирусной инфекции. Телефон 4-02-06 работает в будни с 8 до 16 часов.