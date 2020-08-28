В Кыштыме открыта «горячая линия», посвящённая началу учебного года

Сегодня, 08:44 Категория: Образование

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Такое решение было принято главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

Новый учебный год начинается в особых условиях. По поручению главы с 1 по 10 сентября открывается «горячая линия» по всем вопросам начала учебного года и организации питания.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов ( перерыв с 12 до 13 часов) по телефонам в управлении по делам образования: 4-02-06; 4-01-29; 4-01-28 (организация питания).

Также можно звонить в отдел по работе с обращениями граждан администрации Кыштымского городского округа: 4-05-49.