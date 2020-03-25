В кыштымской больнице открыта горячая линия по вопросам профилактики коронавируса

Вчера, 16:26 Категория: Медицина

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С завтрашнего дня всю интересующую информацию по вопросам самоизоляции и профилактики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции жители Кыштыма смогут получить, позвонив на горячую линию горбольницы.

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, в любой день недели с 8 до 21 часа специалисты готовы проконсультировать всех, кто вернулся в Кыштым из других стран, а также тех, кто находился с ними в контакте. Если у вас есть информация о кыштымцах, вернувшихся из-за рубежа, вы также можете позвонить на горячую линию.

Звонки принимаются по номеру 8-951-111-99-23.