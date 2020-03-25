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В Челябинской области на вопросы про коронавирус ответят волонтёры

Сегодня, 11:51 Категория: Общество
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Главная задача волонтёрского центра, созданного в Челябинске для всех жителей региона, – помочь людям старшего возраста, ведь именно пожилые люди, в первую очередь, входят в группу риска по коронавирусу.

 

Операторы горячей линии будут консультировать по интересующим вопросам, предоставлять достоверную информацию по ситуации в регионе, а также передавать информацию в профильное ведомство (министерство соцотношений, минздрав и т.д.), чтобы позвонившим людям была оказана необходимая помощь.

Многоканальный телефон горячей линии – 8 (351) 214 -15-13 доступен жителям всего региона.

 

В Кыштыме также заработала горячая линия. Управление социальной защиты в целях предупреждения коронавирусной инфекции в комплексном центре социального обслуживания населения организовало горячую линию для одиноких граждан в возрасте старше 60 лет. Им будет оказана необходимая помощь (вызов врача на дом, приобретение и доставка на дом продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости и так далее). 

 

Горячая линия работает ежедневно с 08:30 до 16:00 часов. Телефон – 4-98-22.

 Кроме того, начинает работу и волонтёрский центр партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта по оказанию помощи пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам. На базе центра также будут сформированы мобильные бригады волонтёров, которые в случае необходимости организуют доставку продуктов питания, лекарств, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

 

Телефон в Кыштыме – 8-932-309-50-36. Звонки принимаются с 08:30 до 17:30 часов.

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Теги: Кыштым Челябинская область горячая линия коронавирус помощь волонтёры

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