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В Кыштыме открыта «горячая линия» по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

Сегодня, 11:20 Категория: Общество
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Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. До второго сентября жители Кыштыма могут обратиться к специалисту консультационного пункта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по телефону: 8-951-799-08-96.

Вопросы также можно задать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.
Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров. Операторы готовы ответить и на вопросы о профилактике коронавируса в школах, колледжах и вузах.

         

 

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Теги: Кыштым Горячая линия Роспотребнадзор Защита прав потребителей

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