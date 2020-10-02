В соседнем регионе ужесточаются ограничения, связанные с распространением коронавируса

Вчера, 22:30 Категория: Общество

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ, направленный на борьбу с распространением коронавируса.

В частности, работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

Кроме того, в соседнем регионе закрыты фан-зоны и танцполы на концертных площадках, поскольку там невозможно соблюдать социальную дистанцию. Зрители во время концертов должны находиться только на сидячих местах.

Еще одно нововведение связано с детскими игровыми комнатами в торговых центрах. По указу губернатора, эти площадки должны быть закрыты в выходные дни, поскольку дети и так подвержены опасности.

В Свердловской области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Также продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах с ужесточением: теперь собственники магазинов, и помещений, где оказываются услуги, обязаны не пускать на свою территорию посетителей без масок.