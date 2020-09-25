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Работодателям Челябинской области рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы

Сегодня, 16:46 Категория: Общество
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На утро 28 сентября в регионе подтверждено 16572 случая заболевания COVID-19 (+ 79 новых подтверждения за сутки, из них 6 школьников).

Работодателям Челябинской области рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей.
Также планируется перевод на работу в дистанционном режиме части административного персонала государственной и муниципальной службы.
При этом, сотрудники социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению (школы, детские сады, больницы и т.д.), продолжают работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Дистант Коронавирус

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