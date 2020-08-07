В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

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В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 23 августа 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека могут возобновить работу: музеи; организации дополнительного и дополнительного профессионального образования; организации, осуществляющие спортивную подготовку.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия.

На утро 7 августа в регионе подтверждены 12 525 случаев заболевания COVID-19 (+ 95 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки умерло 4 человека:

- хроническая аневризма, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациент, 79 лет;

- хроническая обструктивная болезнь лёгких, ожирение (ковид сопутствующий) - пациент, 92 года;

- гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациент, 67 лет;

- хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) - пациентка, 82 года.