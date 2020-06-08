В Челябинской области уровень заболеваемости коронавирусом остаётся стабильно высоким

Вчера, 11:55 Категория: Медицина

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По оперативной информации от регионального министерства здравоохранения на 9 июня, в Челябинской области подтверждены 4129 случаев заболевания COVID-19 (+ 135 новых подтверждений за сутки).

Всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 16 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 4 человека от COVID-19:

- пациент, 80 лет;

- пациентка, 88 лет;

- пациент, 60 лет;

- пациентка,81 год.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2083.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов, из них 4 - жители Кыштыма. Под медицинским наблюдением находятся 37 человек.