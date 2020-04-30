В Челябинской области растёт число заражённых COVID-19
Сегодня, 13:49 Категория: Медицина
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По данным министерства здравоохранения на утро 2 мая в Челябинской области подтверждены 643 случая заболевания COVID-19 (+ 65 новых подтверждений за сутки).
Проведено за сутки около 3,4 тыс. исследований.
69 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Больных COVID-19 на данный момент - 560 человек.
За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент, 68 лет, легочная недостаточность (COVID-19 сопутствующее).
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.
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