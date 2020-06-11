В Челябинской области подтверждено 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Сегодня, 19:17 Категория: Медицина

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По данным регионального министерства здравоохранения на сегодня, 13 июня, в Челябинской области подтверждены 4642 случая заболевания COVID-

19 (+ 149 новых подтверждений за сутки).

Всего 2399 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

26 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 5 человек.

От COVID-19:

- пациентка, 86 лет;

- пациент, 67 лет;

- пациент, 84 года.

От других причин:

- постинфарктный кардиосклероз, тромбоэмболия легочной артерии (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 58 лет;

- хронический лимфолейкоз, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 82 года.