В Челябинской области снова зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19

Сегодня, 11:38 Категория: Медицина

213

0

По данным министерства здравоохранения на утро 26 мая в Челябинской области подтверждены 2356 случаев заболевания COVID-19 (+72 новых подтверждений за сутки).



За период пандемии 988 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1327 человек.



За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев среди заболевших COVID-19. Всего за период пандемии в Челябинской области умер 31 человек с коронавирусной инфекцией.



В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 продолжают лечение 8 пациентов (1 - житель Кыштыма, 7 - жители соседних территорий). На медицинском наблюдении за гражданами, направленными на самоизоляцию, остаются 27 человек.