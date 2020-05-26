Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области снова зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19

Сегодня, 11:38 Категория: Медицина
213
0

По данным министерства здравоохранения на утро 26 мая в Челябинской области подтверждены 2356 случаев заболевания COVID-19 (+72 новых подтверждений за сутки).

За период пандемии 988 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1327 человек.

За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев среди заболевших COVID-19. Всего за период пандемии в Челябинской области умер 31 человек с коронавирусной инфекцией.

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы с подтверждённым COVID-19 продолжают лечение 8 пациентов (1 - житель Кыштыма, 7 - жители соседних территорий). На медицинском наблюдении за гражданами, направленными на самоизоляцию, остаются 27 человек.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Оперативная информация по COVID-19

Похожие публикации:

Заражённых COVID-19 в Челябинской области стало ещё больше

В Челябинской области число заражённых COVID-19 превысило две тысячи человек

В Челябинской области 98 новых случаев COVID-19 за сутки

Число заболевших Covid-19 в Челябинской области за сутки превысило 100 человек

Оперативная информация от министерства здравоохранения Челябинской области

Комментарии:

Добавить