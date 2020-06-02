Данные регионального министерства здравоохранения о распространении COVID-19
Вчера, 11:34 Категория: Медицина
304
0
На утро 3 июня в Челябинской области подтверждены 3356 случаев заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждения за сутки).
Всего 1479 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1818.
За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 – пациентка, 72 года, от других причин (злокачественные новообразования (COVID-19 сопутствующий) – пациентка, 65 лет.
Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:
– обязательный масочный режим в общественных местах;
– требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;
– запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов;
– гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.