Данные регионального министерства здравоохранения о распространении COVID-19

Вчера, 11:34 Категория: Медицина

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На утро 3 июня в Челябинской области подтверждены 3356 случаев заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждения за сутки).

Всего 1479 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1818.

За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 – пациентка, 72 года, от других причин (злокачественные новообразования (COVID-19 сопутствующий) – пациентка, 65 лет.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:

– обязательный масочный режим в общественных местах;

– требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;

– запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов;

– гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

