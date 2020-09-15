В исправительную колонию Кыштыма пытались пронести большую партию телефонов и алкоголя

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Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области.

В ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области пресекли попытку проноса большой партии средств мобильной связи и алкоголя. В ходе досмотра сотрудниками ГУФСИН личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к одному из осуждённых, была обнаружены запрещённые к использованию на территории режимного учреждения предметы. В принадлежащей ей дорожной сумке находились: 54 мобильных телефона, порядка 40 комплектующих к ним (зарядные устройства и беспроводные наушники), 9 сим-карт, а также более 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.