В соседнем с Кыштымом городе изъяли 15 тысяч литров нелегального спирта

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Фото пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В городе Касли сотрудники уголовного розыска задержали изготовителей нелегального алкоголя.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, в ходе обыска правоохранители обнаружили 2 300 бутылок алкоголя и 15 тысяч литров спирта. Нелегальные производители готовили на продажу алкоголь в арендованных складах с помощью подручных средств.

– Главным следственным управлением областного главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Челябинской области.

На данный момент 39-летний и 28-летний подозреваемые находятся под стражей.