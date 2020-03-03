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В Кыштыме заключённые колонии строгого режима изготовят мебель для студентов

Вчера, 16:11 Категория: Экономика и бизнес
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В исправительной колонии №10 ГУФСИН России по Челябинской области, которая находится в нашем городе, изготовят мебель для Южно-Уральского государственного университета. На сегодняшний день в исправительном учреждении строгого режима освоено производство различной мебели, в том числе и для образовательных учреждений. Осуждённые могут изготавливать парты и стулья для различных возрастных групп, письменные учительские столы, шкафы, компьютерные столы, а также любую мебель по желанию заказчика.

 

Учреждением заключён договор с Южно-Уральским государственным университетом на поставку ученических столов. В рамках договора будут изготовлены и поставлены письменные столы и шкафы для документов.

 

ИК-10 следит за всеми изменениями в нормах, регулирующих производство мебели, именно поэтому все представленные в ассортименте изделия строго соответствуют действующим ГОСТам и стандартам качества.

 

Изготовление мебели на производственных площадях центра трудовой адаптации ИК-10 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и даёт возможность создать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их лучшей ресоциализации после освобождения. В рамках выполнения заказа для Южно-Уральского государственного университета будет дополнительно трудоустроено восемь осуждённых.

 

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Теги: Кыштым ИК-10 мебель ЮУрГУ

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