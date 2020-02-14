Алексей Текслер поручил ускорить формирование земельных участков для многодетных семей Сегодня, 18:20

Исправительную колонию Кыштыма посетили священники Сегодня, 18:07

Планируется прекратить движение автобуса из Кыштыма в Озёрск Сегодня, 17:22

В Кыштыме появилась школа экскурсоводов Сегодня, 16:25

В Кыштыме выявлен факт незаконной продажи сим-карты Сегодня, 15:22

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Обращение Алексея Текслера к южноуральцам Сегодня, 14:32

Южноуральские учёные получат деньги на покупку жилья Сегодня, 10:00

Артём Иващенко из Кыштыма борется с лейкозом. Подростку необходима помощь Сегодня, 09:02

Фехтовальщики из Кыштыма вошли в сборную России Вчера, 17:27

Южноуральцам рекомендуют уточнить места захоронений родственников, погибших в боях в Восточной Пруссии Вчера, 17:12

В Кыштыме могут запретить шуметь днём Вчера, 16:41

Жители Кыштыма могут сообщать о нарушениях при вывозе мусора Вчера, 16:01