Исправительную колонию Кыштыма посетили священники
Сегодня, 18:07 Категория: Общество
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Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области
Служители Русской православной церкви провели богослужение в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенном на территории учреждения исправительной колонии № 10 в Кыштыме.
Учреждение посетили помощник начальника ГУФСИН России по Челябинской области по работе с верующими отец Евгений и Пармен, епископ Копейский, викарий Челябинской епархии.
В сопровождении заместителя начальника учреждения подполковника внутренней службы Александра Абакумова состоялся поотрядный обход ИК-10.
Священнослужители провели богослужение, исповедь, причастие и личные беседы с осуждёнными.