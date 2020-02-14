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Исправительную колонию Кыштыма посетили священники

Сегодня, 18:07 Категория: Общество
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Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области

Служители Русской православной церкви провели богослужение в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенном на территории учреждения исправительной колонии № 10 в Кыштыме.

Учреждение посетили помощник начальника ГУФСИН России по Челябинской области по работе с верующими отец Евгений и Пармен, епископ Копейский, викарий Челябинской епархии.

В сопровождении заместителя начальника учреждения подполковника внутренней службы Александра Абакумова состоялся поотрядный обход ИК-10.

Священнослужители провели богослужение, исповедь, причастие и личные беседы с осуждёнными.

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Теги: Кыштым ИК 10 Визит священнослужителей

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