В исправительной колонии Кыштыма работает одна из лучших учителей Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 16:56 Категория: Образование

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области

В Озёрске прошёл областной конкурс «Учитель года – 2019» среди педагогов исправительных учреждений.

В регионе действуют четыре школы и 16 учебно-консультационных пунктов ГУФСИН. В них преподают 169 учителей. Некоторые из них имеют звания «Заслуженный учитель РФ» и «Отличник народного просвещения».

В этом году за парты сел 2171 заключённый.

– Преподавателям приходится работать с уже взрослыми людьми, преступившими закон. К ним нужен особый подход, – сказал сайту «КР» начальник отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН Челябинской области Сергей Третьяков. – До того, как попасть в места лишения свободы, многие из осуждённых даже не умели читать и писать.

Педагоги, которые приняли участие в конкурсе, поделились друг с другом методами и результатами своей работы, профессиональными достижениями. Затем провели открытые уроки. Практически всем пришлось работать с незнакомым классом.

В результате победу одержала Елена Еременко, преподаватель истории и обществознания лечебно-исправительного учреждения №9 города Бакала.

Второе место заняла учитель кыштымской вечерней школы Екатерина Новикова. Она преподаёт русский язык и литературу в исправительной колонии №10.

На третьем – месте Гузель Руденко, также учитель русского языка и литературы исправительной колонии №15 города Копейска.

Организаторы отмечают, что с каждым годом в рядах педагогического коллектива школ ГУФСИН становится всё больше молодых преподавателей.